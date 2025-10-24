Na czym polega dyrektywa DAC7 i kogo dotyczy?

Od lipca 2024 r. obowiązuje w Polsce nowa dyrektywa DAC7, która nakłada na platformy sprzedażowe – takie jak np. Vinted i OLX – obowiązek przekazywania do urzędów skarbowych danych, o niektórych użytkownikach. Chodzi o tych, którzy w ciągu roku dokonali ponad 30 transakcji sprzedażowych lub zarobili w ten sposób co najmniej 2 tys. euro. Co ważne, warunki te nie muszą być spełnione łącznie. Informacje na ten sprzedaży trafiają do fiskusa, który weryfikuje, czy dany użytkownik powinien rozliczyć się z przychodu.

Kiedy sprzedaż rzeczy używanych nie podlega opodatkowaniu?

Warto wiedzieć, że nawet po przekroczeniu wyżej wymienionych progów, nie zawsze trzeba płacić daninę do urzędu skarbowego. Zgodnie z prawem, podatku nie zapłacą sprzedający, którzy posiadali zbywany przedmiot w posiadaniu przez przynajmniej 6 miesięcy, a transakcje były okazjonalne. Warto zachować paragony lub faktury potwierdzające datę nabycia. Przekroczenie 30 transakcji również nie skutkuje automatycznym naliczeniem przez fiskusa podatku dochodowego. Urząd skarbowy może jednak poprosić sprzedającego o wyjaśnienia.

Kiedy trzeba będzie zapłacić podatek? Wtedy, kiedy sprzedany przedmiot był w posiadaniu sprzedającego krócej niż 6 miesięcy. Stawka podatku wynosi 12 proc. Płaci się go od różnicy między ceną sprzedaży a kosztem zakupu.