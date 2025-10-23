Nowe obowiązki dla banków od 2026 r.

Od 1 stycznia 2026 r. urząd skarbowy wprowadzi rozszerzony system kontroli płatności kartą. Jest to część strategii fiskalnej kraju mającej na celu walkę z szarą strefą oraz poprawę nadzoru nad ukrywanymi dochodami i niezgłoszonymi wydatkami. Zgodnie z nowymi przepisami, banki będą zobowiązane do zgłaszania wszystkich transakcji kartowych osób fizycznych, których łączna wartość przekroczy 25 tys. euro w skali roku.

Jak działał system do tej pory?

Jak było dotychczas? Do tej pory wymóg zgłaszania transakcji kartowych dotyczył głównie przedsiębiorców i profesjonalistów, gdy suma ich płatności przekraczała 3 tys. euro rocznie. Od 2026 r. każda płatność kartą, niezależnie od kwoty, będzie zgłaszana do urzędu skarbowego, jeśli pieniądze pochodzą z prowadzonej działalności.

Jakie płatności obejmuje system?

Nowe przepisy dotyczą wszystkich rodzajów kart – kredytowych, debetowych, przedpłaconych oraz wirtualnych – oraz wszystkich typów płatności, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w internecie. Dodatkowo obowiązek raportowania obejmie również inne mobilne formy płatności.

Jakie informacje banki przekażą urzędowi skarbowemu?

Jakie dane o płatnościach będą przekazywać fiskusowi banki i inne instytucje finansowe? Zgodnie z przepisami raportowane informacje o transakcjach obejmować będą:

dane identyfikacyjne posiadacza karty oraz osób upoważnionych,

numer karty i powiązane konta,

całkowitą kwotę wpłat i obciążeń,

szczegóły dotyczące płatności dokonanych w punktach sprzedaży.

Cel zmian: walka z szarą strefą i nieujawnionymi dochodami

Co istotne, informacje te będą przekazywane co miesiąc, a nie – jak dotychczas – raz w roku. Dzięki temu urząd skarbowy zyska możliwość bardziej bieżącego monitorowania przepływów finansowych obywateli.