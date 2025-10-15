Lekarz może wystawić zwolnienie, jeśli objawy kaca lub zatrucia alkoholem uniemożliwiają pracę lub stwarzają zagrożenie w miejscu pracy.

L4 "kacowe" w uzasadnionych przypadkach jest zgodne z prawem.

Zwolnienie oznaczone kodem „C”.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje od 6. dnia niezdolności do pracy.

Kiedy lekarz może wystawić L4 z powodu kaca lub zatrucia alkoholem

Nie tylko grypa, przeziębienie czy cięższe problemy zdrowotne są warunkiem otrzymania zwolnienia lekarskiego (L4). Choć może to budzić zdziwienie, lekarz rodzinny może wystawić takie zaświadczenie również wtedy, gdy pacjent zmaga się z objawami kaca lub zatrucia alkoholem. Dzieje się tak, gdy stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie obowiązków zawodowych, znacząco obniża wydajność lub może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa w miejscu zatrudnienia.

Objawy, które uzasadniają zwolnienie lekarskie po alkoholu

W praktyce zwolnienie wystawiane jest, gdy pacjent nie jest w stanie stawić się do pracy z powodu nasilonych objawów, takich jak np.: silny ból głowy, nudności, zawroty, osłabienie, nadwrażliwość na światło i hałas czy problemy z koncentracją. W poważniejszych przypadkach, gdy mowa o zatruciu alkoholowym, jest ono nie tylko uzasadnione, ale wręcz konieczne.

Zasiłek chorobowy przy L4 z powodu alkoholu

Zwolnienie tzw. „kacowe” funkcjonuje jednak na innych zasadach niż zwykłe L4, np. z powodu infekcji czy grypy. Na zaświadczeniu lekarskim wystawionym z powodu niezdolności do pracy w wyniku nadużycia alkoholu, pojawi się kod literowy „C”.

Różnice między zwykłym L4 a „kacowym” zwolnieniem

Jest też pewien haczyk - zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, „ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu, zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres pierwszych 5 dni tej niezdolności”. Oznacza to, że wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest dopiero od szóstego dnia niezdolności do pracy.

FAQ – L4 z powodu kaca lub zatrucia alkoholem

1. Czy lekarz może wystawić L4 z powodu kaca?

Tak. Lekarz rodzinny może wystawić zwolnienie lekarskie, jeśli objawy kaca uniemożliwiają wykonywanie obowiązków zawodowych lub stwarzają zagrożenie w miejscu pracy.

2. Jakie objawy mogą uzasadniać takie zwolnienie?

Typowe objawy to silny ból głowy, nudności, zawroty głowy, osłabienie, nadwrażliwość na światło i hałas oraz problemy z koncentracją. W przypadku poważnego zatrucia alkoholowego L4 jest uzasadnione i konieczne.

3. Czym różni się zwolnienie „kacowe” L4 od zwykłego?

Na zwolnieniu lekarskim z powodu alkoholu pojawia się kod literowy „C”. Takie L4 ma inne zasady niż standardowe zwolnienia chorobowe, np. te z powodu grypy czy infekcji.

4. Czy przysługuje wynagrodzenie chorobowe od pierwszego dnia zwolnienia?

Nie. Wynagrodzenie chorobowe z tytułu L4 spowodowanego nadużyciem alkoholu przysługuje dopiero od szóstego dnia niezdolności do pracy. Pierwsze pięć dni nie jest wypłacane.

5. Czy zwolnienie „kacowe” jest legalne?

Tak. Wystawienie zwolnienia w takich przypadkach jest zgodne z prawem, jeśli stan zdrowia pracownika rzeczywiście uniemożliwia wykonywanie pracy lub stwarza zagrożenie.