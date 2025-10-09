Komisja ds. Petycji rozpatrzy propozycję nowych przepisów

Do Sejmu wpłynęła petycja obywatelska w sprawie wprowadzenia zakazu palenia tytoniu oraz e-papierosów na balkonach i loggiach w budynkach wielorodzinnych. Autor inicjatywy argumentuje, że podobne regulacje obowiązują już w wielu krajach europejskich – m.in. w Austrii, Niemczech i na Słowacji – a ich celem jest ochrona osób niepalących przed biernym wdychaniem dymu i oparów nikotynowych.

Brak przepisów i rosnące konflikty sąsiedzkie

Obecnie w Polsce nie istnieją przepisy ograniczające palenie na prywatnych balkonach. Zgodnie z ustawą z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, każdy obywatel ma prawo do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz par z e-papierosów i nowatorskich wyrobów tytoniowych. W praktyce jednak ochrona ta ogranicza się głównie do zakazu palenia w miejscach publicznych – takich jak urzędy, przystanki, szkoły czy restauracje.

Autor petycji wskazuje, że brak regulacji prowadzi do coraz częstszych konfliktów między mieszkańcami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. „Dym przenika do sąsiednich mieszkań, naruszając komfort życia, zdrowie oraz prywatność osób niepalących” – uzasadnia w swoim wniosku.

Sejm zdecyduje, czy ruszą prace legislacyjne

Petycja ma zostać rozpatrzona podczas najbliższego posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Jeśli propozycja spotka się z poparciem posłów, możliwe będzie rozpoczęcie prac legislacyjnych nad projektem zmian w przepisach dotyczących ochrony zdrowia przed skutkami palenia.