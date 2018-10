Jeżeli tak rzeczywiście się stanie będzie to oznaczało, że postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego o zabezpieczeniu konkursu do SN nie odniosło skutku. W dzisiejszym DGP

piszemy o tym, że decyzji NSA nie wzięła pod uwagę Krajowa Rada Sądownictwa , która w zeszły piątek oraz wczoraj przekazała głowie państwa wszystkie uchwały o wyborze

kandydatów do izb: karnej, cywilnej oraz kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych wraz z ich aktami osobowymi. Teraz wszystko wskazuje na to, że również prezydent nie będzie się

czuł związany postanowieniem wydanym przez NSA.