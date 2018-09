Któż z nas by nie chciał móc być w dwóch miejscach równocześnie? Życie byłoby znacznie łatwiejsze. I to w najbardziej prozaicznych sytuacjach. Nie wiem jak państwo, ale ja zawsze w sklepie ustawiam się w „najwolniejszej” kolejce do kasy. Gdybym mógł stać w dwóch równocześnie (co próbują niektórzy robić – bez daru bilokacji), w najgorszym razie stałbym w drugiej od „najwolniejszej”.