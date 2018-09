W czwartek prezydent Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej, a nowo powołani sędziowie złożyli ślubowanie.

Do pełnienia funkcji sędziego SN powołani zostali Małgorzata Bednarek, Jan Majchrowski, Piotr Niedzielak, Tomasz Przesławski, Adam Roch, Adam Tomczyński, Ryszard Witkowski, Jacek Wygoda, Konrad Wytrykowski i Paweł Zubert.

Jak mówił podczas briefingu prasowego Laskowski, do momentu rozpoczęcia się spotkania z dziennikarzami, do SN zgłosiło się 3 z 10 sędziów. Są to - jak wymieniał rzecznik - Małgorzata Bednarek, Ryszard Witkowski i Paweł Zubert. Jak dodał, przyjmuje ich sędzia Dariusz Zawistowski.

"Wśród tych 10 osób będzie też osoba, która do czasu wyboru prezesa Izby Dyscyplinarnej będzie pełniła jego funkcję, będzie kierowała konstytuowaniem się tej izby w sensie praktycznym. Zgodnie z przepisem jest to osoba najstarsza spośród tych 10 osób i taką osobą jest pan Jan Majchrowski" - mówił. "Wydaje się, że to on będzie się zajmował tymi wszystkimi organizacyjnymi kwestiami powiązanymi z Izbą Dyscyplinarną" - dodał.