Nowak uczestniczył w obywającym się w Warszawie spotkaniu z przedsiębiorcami z cyklu "Prawo do Przedsiębiorczości. Małe firmy wielkie zmiany".

To seria konferencji prowadzonych w całej Polsce, w trakcie których przedstawiciele małych i średnich firm dowiadują się o zmianach i ułatwieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce w zakresie prawa przedsiębiorców, prawa podatkowego i prawa zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia sektora MŚP. Organizatorem wydarzenia są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Partnerami – Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Dozoru Technicznego, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna.

Nowak, mówiąc o ułatwieniach jakie niesie ustawa o zamówieniach publicznych zaznaczył, że chodzi o to, by umożliwić małemu przedsiębiorcy uzyskanie zmówienia "w starciu z dużym wykonawcą".

"Pracujemy nad nową koncepcją prawa zamówień publicznych. W tej koncepcji i w tych założeniach jest bardzo jasny wydźwięk: postawienie na małych i średnich przedsiębiorców, postawienie na start-upy" - deklarował. Podkreślił, że ma to sprzyjać aktywności małych przedsiębiorstw w zakresie zamówień publicznych.

"Równolegle prowadzimy projekty związane z informatyzacją zamówień publicznych" - zaznaczył. Wyjaśnił, że tworzone w jego ramach elektroniczne narzędzia, w przyszłości zapewnią każdemu małemu przedsiębiorcy równy, bezkosztowy dostęp do zamówień publicznych. Podkreślił, że wszystkie te działania zmierzają do tego, by firmy z sektora MSP mogły być beneficjentem w zakresie pieniędzy publicznych.

Jak zaznaczył biorący udział w konferencji Marek Niedużak z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Konstytucja Biznesu, czyli pakiet pięciu ustaw, które mają ułatwiać prowadzenie działalności przedsiębiorcom, niesie duże zmiany prawne, na które przedsiębiorcy czekali od lat. Wskazał m.in. na zasadę wolności prowadzenia działalności gospodarczej i zasadę "co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone", domniemanie uczciwości przedsiębiorcy i zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy. "Administracja nie może zakładać, że przedsiębiorca działa nieuczciwie lub niezgodnie z prawem" - mówił. Dodał, że organ administracji nie może też ograniczyć uprawnień przedsiębiorcy na podstawie faktów, co do których nie zebrał wystarczająco silnych dowodów.

Podkreślił, że przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy Rzecznika MSP, który ma się zajmować relacjami na linii państwo - mały i średni przedsiębiorca. W zależności od problemu rzecznik może, jak wyjaśnił, zwrócić się o wydanie objaśnień prawnych czy wnieść do SN czy NSA o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie. "Może też pomóc w mediacji z urzędem albo wnieść o wszczęcie postępowania w sprawie przedsiębiorcy, np. o stwierdzenie nieważności decyzji" - mówił. Podkreślił, że rzecznik to reprezentant, z którym można się spotkać i zgłaszać swoje postulaty.

Niedużak wskazał też na rozwiązania ważne dla osób, które prowadzą działalność w formie jednoosobowej. Są to np. ulga na start (czyli zwolnienie przedsiębiorcy przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności z płacenia składki na ubezpieczenie społeczne) i działalność nierejestrową. Ta ostatnia, jak wyjaśnił, to rozwiązanie dla osób, które dopiero zaczynają działalność gospodarczą albo tych, które dorabiają. "Ułatwieniem jest to, że można prowadzić działalność bez konieczności rejestracji w CEIDG, bez NIP czy REGONU, prowadzić skomplikowanej rachunkowości" - mówił.

Konferencji towarzyszyła strefa informacyjna, w ramach której eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Enterprise Europe Network, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Agencji Rozwoju Przemysłu odpowiadali na pytania przedsiębiorców.