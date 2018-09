radca prawny, kancelaria Tataj Górski, 6. miejsce w 2012 r.

Dr Marcin Górski

W lipcu ruszyła nowa, siódma edycja konkursu, organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną i wydawnictwo Wolters Kluwer. Jego celem jest wyłonienie młodych prawników (przed 35. rokiem życia), którzy mogą stanowić wzór do naśladowania w środowisku zawodowym. O to, czy warto było walczyć o laury, zapytaliśmy nagrodzonych w ubiegłych latach.

Po zdobyciu wyróżnienia otrzymałem propozycję pokierowania 50-osobowym zespołem biura prawnego łódzkiego magistratu. Skorzystałem z niej i od 6 lat kieruję obsługą prawną Urzędu Miasta Łodzi. Wielu moich klientów, którzy śledzą DGP, zwróciło uwagę na tę nagrodę.

kancelaria SMM Legal, nagroda specjalna w 2017 r. Dr Tomasz Lewandowski

Nadal pracuję w Kancelarii SMM Legal, w której (być może dzięki wyróżnieniu) udało mi się wzmocnić praktykę w zakresie prawa ochrony danych osobowych. Uczestniczę w ambitnych projektach realizowanych przez kancelarię i podnoszę swoje kompetencje, gdyż rzeczywistość przetwarzania danych osobowych prezentowana w zagadnieniach, z którymi przychodzą do nas klienci, wymaga myślenia poza schematami.

Tuż po ogłoszeniu wyników konkursu otrzymywałem tajemnicze telefony od agencji headhunterskich, które chciały podkraść mnie z SMM Legal. Telefony te często miały charakter szpiegowski, co potrafiło rozbawić. Niekiedy pojawiały się już konkretne oferty finansowe. Nie zdecydowałem się jednak na żadne z tak ustawianych spotkań. Forma kontaktu nie zachęcała. Perspektywa pracy w Kancelarii SMM Legal jest dla mnie nadal najbardziej atrakcyjną ścieżką rozwoju. Kancelaria stawia nie tylko na praktykę, ale wspiera swoich prawników – naukowców w osiąganiu kolejnych sukcesów naukowych. Z pewnością w kolejnych edycjach będą występować moi współpracownicy, którzy mają czym zaskoczyć konkursowe jury.

adwokat, kancelaria Gide Loyrette Nouel, 4. miejsce w 2014 r. Joanna Jasiewicz

Nagroda w konkursie Rising Stars to przede wszystkim zobowiązanie do dalszej pełnej zaangażowania pracy na rzecz klientów. Poprzez wyróżnienie w konkursie otrzymujemy nie tylko nagrodę za dotychczasowe osiągnięcia, ale także i przede wszystkim dodatkowy kredyt zaufania. W mojej ocenie nie tyle sama nagroda, ile właśnie codzienna oddana praca i poszukiwanie coraz to nowych obszarów ryzyk i szans dla klientów pozwalają zbudować trwałą relację. To, że dana dziedzina specjalizacji prawnika jest zarazem jego pasją, oraz to, że tę pasję można wykorzystać w życiu zawodowym i przełożyć ją na konkretne wsparcie klienta, to zarazem najlepsza inwestycja i największa nagroda. Dlatego też warto wykorzystać taką szansę jak konkurs Rising Stars, by podzielić się swoją pasją i przedstawić swoje największe atuty. Uczciwa rywalizacja w podwyższaniu standardów świadczonej pracy jest zawsze bardzo mile widziana. Samo wyróżnienie w konkursie jest natomiast bardzo dobrą motywacją do tego, by poszukiwać coraz lepszych rozwiązań i podejmować nowe wyzwania.

radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Stępień-Sporek, Pawelski, Stoppa, 14. miejsce w 2014 r. Dr Anna Stępień-Sporek

Po konkursie „Rising Stars” bardziej zaangażowałam się w pracę radcy prawnego oraz rozwój mojej kancelarii, co nie oznacza jeszcze całkowitej rezygnacji z pracy naukowej, choć na obecnym etapie życia ważne jest dla mnie postawienie na praktykę, która następnie będzie asumptem do poszerzania badań naukowych na interesujących mnie polach badawczych. Nagroda w konkursie dla klientów stanowi rekomendację, że mają do czynienia z ambitnym specjalistą, który wyróżnia się na szerokim rynku radców prawnych. Dosyć często przypominają mi o tej nagrodzie, a poszukując w internecie informacji o mnie, zwracają uwagę nie tylko na moje publikacje dotyczące interesujących ich zagadnień, ale także to, że nagroda jest przyznawana przy uwzględnieniu wszechstronności kandydatów i ich doświadczenia praktycznego.

adwokat, kancelaria Raczkowski Paruch, 1. miejsce w 2016 r. Karolina Schiffter

W mojej ocenie nagroda jest bardzo prestiżowa i została zauważona przez klientów, w szczególności że informacja o niej została zamieszczona na pierwszej stronie Gazety Prawnej wraz ze zdjęciem laureatów. Otrzymałam wiele gratulacji zarówno od klientów, jak również od kolegów adwokatów i radców prawnych. Zawsze zamieszczam informację o nagrodzie w swoim CV, gdyż jestem z niej bardzo dumna.

Co do rozwoju mojej kariery, to w tym roku zostałam awansowana na partnera kancelarii Raczkowski Paruch, a mój zespół imigracyjny i Global Mobility liczy obecnie już kilkanaście osób i cały czas się rozwija.