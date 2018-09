"Radca prawna Małgorzata Anna Ułaszonek-Kubacka, która uzyskała rekomendację Krajowej rady Sądownictwa na sędzię Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, złożyła rezygnację i wycofała swoją kandydaturę na wolne stanowisko w SN" – poinformowało źródło PAP.

Według tego źródła "Ułaszonek–Kubacka uznała, że sprawa wyboru sędziów SN ma charakter priorytetowy, nadrzędny i wymaga pilnego przeprowadzenia, a rozpoznanie jej kandydatury spowolniłoby ten proces".

Zgodnie z informacjami PAP, Ułaszonek-Kubacka "wyraziła także zamiar złożenia wniosku o wystąpienie do SN ze skargą nadzwyczajną od orzeczenia sądu dyscyplinarnego wydanego w jej sprawie". Ułaszonek-Kubacka miałaby uznać, że "orzeczenie jest nieobiektywne i niesprawiedliwe oraz w sposób rażący narusza prawo przez jego błędną wykładnię".

W ostatnim czasie media informowały, że rekomendowana przez KRS do Izby Dyscyplinarnej SN Ułaszonek-Kubacka, radca prawna z Białegostoku, została skazana w marcu 2017 r. przez radcowski sąd dyscyplinarny. Ułaszonek-Kubacka od wyroku się nie odwołała, stał się on więc prawomocny.

W czwartek członek KRS Maciej Nawacki przyznał, że KRS rekomendowała Ułaszonek-Kubacką do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, ponieważ do członków KRS nie dotarły informacje, że była ona skazana przez sąd dyscyplinarny. Nawacki, który jest zarazem prezesem Sądu Rejonowego w Olsztynie w czwartek na antenie Radia Olsztyn przyznał, że rekomendacja KRS dla Ułaszonek-Kubackiej do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego była błędem. Dodał, że KRS nie może cofnąć udzielonych rekomendacji.

Prezydencki minister Andrzej Dera powiedział, że nie będzie rekomendował prezydentowi powołania Ułaszonek-Kubackiej do SN, jeśli doniesienia o wyroku sądu dyscyplinarnego się potwierdzą.

W środę przewodniczący KRS Leszek Mazur podpisał uchwałę Rady o przedstawieniu wniosku prezydentowi Andrzejowi Dudzie o powołanie 12 sędziów Izby Dyscyplinarnej SN.

Pod koniec sierpnia KRS wyłoniła łącznie 40 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Dyscyplinarnej, Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, Izbie Cywilnej oraz Izbie Karnej SN.