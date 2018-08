Likwidacja użytkowania wieczystego

1 stycznia 2019 r. rozpocznie się likwidacja użytkowania wieczystego. Na początek z mocy ustawy zostanie przekształcone we własność użytkowanie wieczyste gruntów pod budynkami mieszkalnymi, na przykład blokami i domami jednorodzinnymi. Ograniczona zostanie możliwość ustanawiania nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. Równocześnie rząd będzie przygotowywał rozwiązania, które umożliwią docelową likwidację użytkowania wieczystego, ale te prace wymagają gruntowych zmian w systemie prawa cywilnego oraz przeprowadzenia uzgodnień z Komisją Europejską.

Ustawa zakłada odpłatność na poziomie zapewniającym właścicielom gruntów – samorządom, Skarbowi Państwa - dochody porównywalne do tych, które otrzymywali z opłat za użytkowanie wieczyste. Przewiduje też waloryzację opłat po przekształceniu.

Bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa i samorządowych

Ustawa umożliwia wniesienie wszystkich 20 opłat przekształceniowych jednorazowo "z góry". W odniesieniu do gruntów państwowych nowe prawo przewiduje bonifikatę w wysokości 60 proc., w przypadku gdy płatność jednorazowa zostanie wniesiona w pierwszym roku od przekształcenia. W kolejnych 5 latach wysokość bonifikaty będzie malała o 10 punktów procentowych z każdym rokiem.

Bonifikaty w odniesieniu do gruntów samorządowych określą rady i sejmiki. Wiceminister Artur Soboń zaapelował do samorządów o rozpoczęcie prac nad atrakcyjnymi warunkami przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

- Ze względu na okres przedwyborczy - kwestie zakończenia kadencji i formowania się nowych rad i sejmików mieszkańcy powinni jak najszybciej usłyszeć propozycje samorządowców. Samorządy zgodnie z konstytucyjną zasadą mają autonomię. Dlatego kieruję apel do samorządów aby rozpoczęły prace nad korzystnymi dla mieszkańców warunkami przekształcenia – podkreślił A. Soboń.