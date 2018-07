Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski poinformował we wtorek, że "Pierwszy prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab Małgorzata Gersdorf przerwała urlop wypoczynkowy i powróciła do pracy". Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, Gersdorf miała przebywać na urlopie do 19 lipca.

W środę rano Małgorzata Gersdorf przybyła do Sądu Najwyższego. Pytana przez dziennikarzy, dlaczego przerwała urlop i wróciła do SN, podkreśliła, że wróciła ze względu na "nową ustawę o Sądzie Najwyższym i napaść na sędziego Józefa Iwulskiego". "Wróciłam z tego urlopu, bo sytuacja jest bardzo napięta, dramatyczna. Po pierwsze - z punktu widzenia Sądu Najwyższego jest nowa ustawa i muszę widzieć, co się dzieje. Po drugie - uważam, że bezprecedensowa jest napaść na sędziego Józefa Iwulskiego" - dodała Gersdorf.

Wójcik podkreślił w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że Gersdorf jest sędzią w stanie spoczynku, a do Sądu Najwyższego może przychodzić, bo była I prezesem SN "i nikt jej tego nie broni". "Natomiast nie może podejmować żadnych czynności w imieniu Sądu Najwyższego. To jest oczywiste" - ocenił.

Pytany, czy jeśli Gersdorf będzie podejmować decyzje w SN, to czy grozi jej za to jakieś postępowanie, Wójcik powiedział, że "to (podejmowanie przez nią decyzji) jest sprzeczne z przepisami".

Wiceminister był też pytany, czy Sejm do piątku zdąży przeprocedować projekt zmian w Prawie o prokuraturze i ustawie o Sądzie Najwyższym. Wójcik odparł, że Sejm ze wszystkim zdąży. "Te zmiany są potrzebne. Nie może być w Polsce chaosu, nie może być chaosu w najważniejszym sądzie w Polsce" - podkreślił.

Projekt zmian m.in. w Prawie o prokuraturze, w ustawie o Sądzie Najwyższym oraz w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa wnieśli posłowie PiS; propozycje dotyczą m.in. procedury obsadzania stanowisk sędziowskich w SN i procedury wyboru I prezesa SN.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu "zasadniczym celem zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawie o Sądzie Najwyższym jest doprowadzenie do usprawnienia postępowań prowadzonych przez KRS w sprawach powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, w tym sędziego SN". Jak zaznaczono, w proponowanych zmianach chodzi m.in. o wyłączenie możliwości obstrukcji prowadzonych przed KRS postępowań nominacyjnych do SN.

W związku z tym w projekcie zaproponowano m.in., aby Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN wybierało i przedstawiało prezydentowi kandydatów na I prezesa niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów SN, a nie - tak jak obecnie - dopiero, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska.