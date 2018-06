Tegoroczne Seminarium ma charakter jubileuszowy i zatytułowano je: „Europejska Konwencja Praw Człowieka – 25 lat zmian oblicza polskiego prawa i praktyki".

Podczas otwarcia Seminarium Wawrzyk podkreślał, że przez te 25 lat "Polska wniosła bardzo istotny, merytoryczny wkład" w funkcjonowanie Trybunału. "To dzięki naszej inicjatywie, naszym staraniom wprowadzono osobne procedury możliwości rozpatrywania skarg składanych przez obywateli. To nasi sędziowie też uczestniczyli w aktywny sposób w kreowaniu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości" - mówił.

"Polska może powiedzieć, że z perspektywy tego okresu, tego ćwierćwiecza warto było zrobić ten krok; trzeba było go zrobić i dobrze, że tak się stało" - dodał.

"Jesteśmy jednym z liderów, jeśli chodzi o wdrażanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Należymy do tych krajów, które stworzyły mechanizmy zapewniające szybkie i sprawne wdrażanie tych wyroków, które zapadają w Strasburgu" - podkreślił.

Z kolei marszałek Senatu Stanisław Karczewski odnosząc się do przypadającego w tym roku jubileuszu przypomniał, że "Polska przez długi czas była liderem, jeśli chodzi o kierowanie spraw do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka". "To wyjątkowy przywilej, że właściwie każdy obywatel, który ma poczucie, że jego prawa zostały złamane, może skierować swoją sprawę, a Trybunał tę sprawę rozpatruje" - mówił.