Od dnia wejście w życie RODO (25 maja) do Ministerstwa Cyfryzacji dociera wiele informacji o błędnym rozumieniu rozporządzenia. Obaleniu narosłych mitów oraz sprostowaniu błędnych interpretacji poświęcamy ostatni - 11. odcinek naszej serii „Oto RODO”.

RODO jest racjonalne

Zarządca cmentarza, który zamyka cmentarz tylko dlatego, że - jego zdaniem - gromadzi dane osób, które za życia wykupiły grób i wybiły na nim swoje imię i nazwisko. Odmowa wymienienia się wizytówkami. Nakazanie przez dyrektora szkoły nazywania uczniów numerami, a nie imieniem i nazwiskiem. Zakazanie przez dyrektora szpitala podpisywania kroplówek imieniem i nazwiskiem pacjenta. A wszystko argumentowane wejściem w życie RODO. To tylko wybrane przykłady, o których usłyszeliśmy w ostatnich dniach.

- To wszystko przypadki błędnej interpretacji przepisów RODO - tłumaczy Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi Ministerstwa Cyfryzacji. - RODO jest racjonalne. Mówi się, że jest neutralne technologicznie. To znaczy, że to Państwo decydują o tym, jak w danej sytuacji należycie zabezpieczyć dane osobowe - dodaje.

Chcesz wiedzieć więcej - obejrzyj nasz film: https://youtu.be/8wEKxRHjxYc

Nie daj się oszukać

Rozporządzenie nie wymaga zakupu specjalnych urządzeń czy sprzętów. Przedsiębiorcy nie mają obowiązku udziału w szkoleniach na temat nowych przepisów.

Na wejściu w życie RODO chce skorzystać wielu oszustów próbujących wyłudzić pieniądze od nieświadomych przedsiębiorców. Proponują drogie audyty, straszą skargami. Nie daj się nabrać i oszukać. Zachowaj najwyższą ostrożność w reagowaniu na wszelkie otrzymywane wiadomości związane z dostosowaniem Twojej firmy do RODO - więcej informacji https://www.gov.pl/cyfryzacja/nie-daj-sie-nabrac-na-rodo.

Oto RODO

To już ostatni - 11. odcinek naszej serii „Oto RODO”. Mamy nadzieję, że nasze filmy pomogły Państwu zrozumieć RODO i przygotować się do stosowania tych - wciąż nowych dla nas wszystkich - przepisów. Jedno możemy obiecać: Ministerstwo Cyfryzacji jest w stałej i pełnej gotowości, by Państwu w tym zakresie pomagać. Ostatni odcinek to nie ostatnia okazja do naszego spotkania i rozmowy na temat ochrony danych osobowych. Do zobaczenia i usłyszenia!

Komunikat na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-po-pierwsze-racjonalnosc