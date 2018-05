Kto może zgłosić utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego?

- każdy, kto zgubił dowód osobisty albo kogo dowód został skradziony, albo uległ uszkodzeniu,

- rodzic, opiekun prawny albo kurator może złożyć formularz w imieniu:

- dziecka do 18. roku życia,

- innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.

Jeśli chcesz wysłać zgłoszenie w imieniu innej osoby, skorzystaj z odpowiedniego formularza — pamiętaj, żeby zaadresować zgłoszenie do urzędu, który wydał utracony lub uszkodzony dowód.

Jak zgłosić online utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego?

1. Wejdź na stronę z usługą online.

2. Zaloguj się na swój profil zaufany.

3. Wybierz, co chcesz zgłosić — utratę lub uszkodzenie dowodu. Jeśli zgłaszasz uszkodzenie, a urząd nie otrzymał jeszcze twojego dowodu — wybierz sposób, w jaki dostarczysz go do urzędu.

4. Nie musisz wybierać urzędu, który przyjmie twój wniosek. System wyświetli adresata (urząd, który wydał twój dowód).

5. Odpowiedz, czy i w jaki sposób chcesz otrzymać zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu.

6. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie.

7. Wyślij zgłoszenie. Wyświetli się komunikat, że zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

8. Jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu — zanieś dowód do urzędu albo wyślij pocztą.

Teraz będziesz potrzebować nowego dowodu

Nowy dowód otrzymasz po unieważnieniu zgłoszonego dokumentu. Online sprawdzisz też, czy Twój dotychczasowy dokument został już unieważniony. Następnie możesz już złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.

Zgłoś utratę dowodu również w banku

Jeżeli twój dowód zaginął albo ktoś ci go ukradł — zgłoś to w swoim banku. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom. Utratę dowodu zgłosisz w banku, nawet jeśli nie masz konta bankowego. Sprawdź listę banków, w których możesz zgłosić utratę dowodu.