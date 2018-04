W siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa w środę odbyło się spotkanie członków Rady, w tym sędziów wybranych w skład tego organu na początku marca przez Sejm. Z inicjatywą spotkania wystąpił przedstawiciel prezydenta w KRS Wiesław Johann. Spotkanie miało mieć, jak mówił Johann, charakter "czysto techniczny" i "roboczo-organizacyjny".

Po spotkaniu dziennikarze pytali sędziego Macieja Miterę, czy - skoro spotkanie miało taki roboczy charakter - to członkowie nowej KRS czekają na zwołanie pierwszego posiedzenia przez I prezes SN. "Zdecydowanie tak, czekamy na to, że prof. Gersdorf wypełni swój obowiązek ustawowy" - odpowiedział Mitera. Pytany, czy do tego czasu planowane są jakieś inne spotkania KRS, zaprzeczył.

Dziennikarze pytali ponadto, czy członkowie KRS podejmą jeszcze jakieś inne działania, prócz wystosowanego przez nich apelu, które mają skłonić I prezes SN do szybkiego zwołania posiedzenia. "My, jako członkowie KRS? My możemy tylko prosić" - odpowiedział Mitera. Pytany, czy jest termin ustawowy, w jakim I prezes SN powinna zwołać pierwsze posiedzenie KRS, Mitera powiedział, że takiego terminu nie ma. "Jest tylko poczucie obowiązku za państwo" - podkreślił.

Wcześniej Mitera poinformował, że 15 członków Rady wystosowało w środę list do I prezes SN z prośbą o rozważenie jak najszybszego zwołania posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa.