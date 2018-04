Ustawa przewiduje też przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużania tego przez prezydenta RP (dotychczas ten wiek to 70 lat).źródło: ShutterStock

PiS przygotował projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym - we wtorek trafił on do Sejmu. Jak poinformował Andrzej Matusiewicz (PiS) projekt dotyczy m.in. kwestii budżetu Izby Dyscyplinarnej SN i powoływania sędziów - członków tej Izby.