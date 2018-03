Zwróciła na to uwagę grupa posłów opozycji w interpelacji skierowanej do resortów finansów, sprawiedliwości oraz infrastruktury. Autorzy pisma przekonują, że sytuacja aplikantów radcowskich, adwokackich, notarialnych i komorniczych jest bardzo podobna do tej, w jakiej znajdują się studenci studiów III stopnia, czyli doktoranci. Jedni i drudzy kształcą się w celu zwiększenia swoich kwalifikacji, co jednak ogranicza ich możliwości zarobkowania. Ponadto nauka ta odbywa się w ograniczonej liczbie ośrodków, do których trzeba dojeżdżać.