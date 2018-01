„Osoby trzecie zostają pozbawione jakiejkolwiek ochrony prawnej w zakresie prawa własności, co w rzeczywistości będzie stanowiło ich wywłaszczenie. Skutki społeczne i finansowe takiej regulacji będą ogromne” – napisaliśmy dzisiaj na pierwszej stronie DGP, ostrzegając przed projektem, którego drugie czytanie zbliża się w Sejmie. Ale to nie nasze słowa. Tak o propozycjach posłów PiS, dotyczących komisji weryfikacyjnej kierowanej przez Patryka Jakiego, napisał w swojej opinii prof. Leszek Bosek, szef Prokuratorii Generalnej RP. Instytucji nazywanej niekiedy adwokatem państwa. Zaniepokoiło go, że decyzja komisji będzie stanowiła bezpośrednią podstawę do dokonywania zmian w księgach wieczystych – wykreślania aktualnych właścicieli i wpisywania w to miejsce miasta lub Skarbu Państwa. To nie atak Obywateli RP, rzucających jajkami. To rozmowa prawników o prawie, które zamierza nam wysmażyć Sejm. Zresztą radca prawny, poseł PiS Marek Ast, który reprezentuje wnioskodawców, w rozmowie z DGP przyznał, że… podziela zastrzeżenia prokuratorii.