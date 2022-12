Osoba fizyczna chce wyciąć drzewo na WŁASNEJ DZIAŁCE. Może to zrobić bez zgłoszenia do gminy:

Poza siedmioma gatunkami drzew wskazanymi w ustawie, osoba fizyczna na własnej działce nie musi zgłaszać do gminy wycinki drzew o obwodach poniżej 50 cm (mierzonych na wysokości 5 cm) . Od 2023 roku ta norma znacząco się zmieni. O ile?

7/10 Od 2023 roku nastąpi skrócenie do 14 dni terminu na dokonanie przez gminę oględzin drzew zgłoszonych do wycinki. Jak długo trzeba na to czekać dziś?