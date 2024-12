Prezentujemy kilka ważnych nowości w prawie, które wejdą w życie już w przyszłym roku. Na jakie zmiany warto się przygotować? Kogo dotyczą nowe przepisy? Oto przydatne zestawienie!

Renta wdowia 2025

1 stycznia 2025 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzają możliwość łączenia wypłaty renty rodzinnej z innym świadczeniem np. emeryturą, rentą z tytułu niezdolności do pracy czy rentą rolniczą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wypłacić tzw. rentę wdowią, jeżeli zostaną spełnione określone warunki dotyczące osiągnięcia wieku emerytalnego, małżeńskiej wspólności majątkowej, niepozostawania w związku małżeńskim i odpowiedniego wieku w chwili śmierci małżonka.

Osoby uprawnione będą mogły wybrać do wypłaty 100% renty rodzinnej i 15% własnego świadczenia albo 100% własnego świadczenia i 15% renty rodzinnej. Od 2027 r. wartość drugiego świadczenia ma wzrosnąć do 25%. Szczegóły dotyczące nowych zasad oraz wymaganego wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD) można znaleźć na stronie internetowej ZUS.

7 nowych miast w 2025 r.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. status miast otrzymają następujące miejscowości:

Końskowola - w gminie Końskowola, w powiecie puławskim, w województwie lubelskim;

Kurów - w gminie Kurów, w powiecie puławskim, w województwie lubelskim;

Wąwolnica - w gminie Wąwolnica, w powiecie puławskim, w województwie lubelskim;

Kazanów - w gminie Kazanów, w powiecie zwoleńskim, w województwie mazowieckim;

Kobylnica - w gminie Kobylnica, w powiecie słupskim, w województwie pomorskim;

Sobków - w gminie Sobków, w powiecie jędrzejowskim, w województwie świętokrzyskim;

Zaniemyśl - w gminie Zaniemyśl, w powiecie średzkim, w województwie wielkopolskim.

Zmienią się również granice niektórych gmin. Zmiany zostały zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy.

1 stycznia 2025 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o rencie socjalnej. Osobie uprawnionej do renty socjalnej, będącej całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, będzie przysługiwał dodatek dopełniający w wysokości 2520 zł.

Pierwsza wypłata dodatku dopełniającego, nastąpi w maju 2025 r. w terminach płatności rent socjalnych z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2025 r.

Świadczenie wspierające ze zmianami w 2025 r.

Od 1 stycznia 2025 r. świadczenie wspierające będzie dostępne dla kolejnej grupy osób uprawnionych - z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 punktów. Dla osoby, która ma 78 punktów w decyzji Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, świadczenie wspierające na początku 2025 r. powinno wynosić 1 069 zł. Po marcowej waloryzacji kwoty renty socjalnej świadczenie to jeszcze wzrośnie.

Nowa definicja zgwałcenia w 2025 r.

Nowelizacja Kodeksu karnego, która wejdzie w życie 13 lutego 2025 r.poszerza zakres penalizacji przestępstwa zgwałcenia o teprzypadki, w których dochodzi do doprowadzenia innej osoby do obcowania płciowego lubdo poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności „mimo brakuzgody tej osoby”. Po zmianach art. 197 § 1 Kodeksu karnego będzie miał brzmienie:„Kto doprowadza inną osobę do obcowaniapłciowego przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub w inny sposób mimo braku jej zgody,podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15”. Zmieni się również art. 197§ 1a, 197 § 2 i 198 k.k.

Przepisy dotyczące znalezisk ze zmianami w 2025 r.

1 maja 2025 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Po zmianach osoba, która w wyniku poszukiwań znalazła lub pozyskała przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym albo innym zabytkiem ruchomym, będzie obowiązana zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Osobom, które odkryły w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, przypadkowo znalazły albo znalazły lub pozyskały w wyniku poszukiwań zabytek archeologiczny będzie przysługiwała nagroda pieniężna albo dyplom, jeżeli dopełniły obowiązków wynikających z ustawy. Zgodnie z nowymi przepisami wartość przyznanej nagrody pieniężnej nie może być wyższa niż dwudziestopięciokrotność kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym. Wyjątkowo, gdyzabytek archeologiczny posiada oprócz szczególnej wartości historycznej, artystycznej lub naukowej także znaczną wartość materialną, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków wysokość nagrody pieniężnej będzie można podwyższyć do trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych przy użyciu urządzenia elektronicznego lub technicznego wbrew przepisom ustawy, będzie podlegało grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Większa dostępność produktów i usług dla osób ze szczególnymi potrzebami

Przedsiębiorcy do 28 czerwca 2025 r. mają czas na to, aby dostosować swoje produkty i usługi do wymagań dostępności dla wszystkich konsumentów, zwłaszcza osób ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów oraz usługodawców. Nowymi wymogami objęto m.in. komputery ogólnego przeznaczenia i ich systemy operacyjne terminale płatnicze, czytniki książek elektronicznych, usługi telekomunikacyjne.