Rodzice wcześniaków będą mogli dłużej pobierać świadczenie rodzicielskie, czyli tzw. kosiniakowe. Tak wynika z projektu, nad którym pochylą się teraz posłowie. Kiedy nowe przepisy mają wejść w życie?

Nowe uprawnienia dla rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu pracy, wprowadzający nowe uprawnienia urlopowe dla rodziców wcześniaków. Uzupełniający urlop macierzyński ma przysługiwać w wymiarze odpowiednio do 8 albo do 15 tygodni w zależności od okresu hospitalizacji dziecka, tygodnia ciąży, w którym urodzi się dziecko lub masy urodzeniowej dziecka. Za okres uzupełniającego urlopu będzie wypłacany zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy zasiłku.

Komu przysługuje 1000 zł świadczenia rodzicielskiego?

Warto pamiętać, iż odpowiednikiem takiego zasiłku w przypadku rodziców bezrobotnych czy nieubezpieczonych jest świadczenie rodzicielskie, które wypłacane jest przez gminy w kwocie 1000 zł miesięcznie. Wsparcie to potocznie nazywane jest „kosiniakowym” i przysługuje co do zasady przez okres: 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. Gdy rodzą się bliźniaki, to „kosiniakowe” gminy wypłacają przez 65 tygodni. W przypadku trojaczków jest to okres 67 tygodni, dla czworaczków – 69 tygodni, a dla pięcioraczków i więcej dzieci – okres 71 tygodni.

Ważne W tym samym czasie przysługuje jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci.

Kosiniakowe dla wcześniaków dłuższe nawet o 15 tygodni

Planowana nowelizacja przedłuża wyżej wymienione okresy dla rodziców dzieci urodzonych bardzo wcześnie . I tak, w przypadku urodzenia dziecka przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g okresy te ulegną wydłużeniu o tydzień za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitaludo upływu 15. tygodnia po porodzie. Narodziny dziecka po ukończeniu 28. tygodnia ciąży i przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g wydłużą podstawowe okresy świadczenia o tydzień za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitaludo upływu 8. tygodnia po porodzie. W sytuacji urodzenia dziecka po ukończeniu 37. tygodnia ciąży i jego pobytu w szpitalu, pod warunkiem, że pobyt dziecka w szpitalu po porodzie będzie wynosił co najmniej 2 kolejne dni, przy czym pierwszy z tych dni będzie przypadał w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie okresy świadczenia rodzicielskiego zostaną wydłużone o tydzień za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5. dnia do upływu 8. tygodnia po porodzie.

Prawo do wydłużonego świadczenia rodzicielskiego będzie można potwierdzić zaświadczeniem wydawanym przez szpital albo inny określony zakład leczniczy, w którym przebywało dziecko.

Okresy pobytu dziecka w szpitalu do upływu odpowiednio 8. albo 15. tygodnia po porodzie będą sumowane, a niepełny tydzień zostanie zaokrąglony w górę do pełnego tygodnia.

Ważne Nowe regulacje dotyczące wydłużonego okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego obejmą także osoby uprawnione lub otrzymujące świadczenie rodzicielskie w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy.

Ma to nastąpić po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Teraz ustawą zajmie się Sejm. Można zatem zakładać, że regulacje te wejdą w życie najwcześniej w 2025 roku.

Świadczenie rodzicielskie na razie bez podwyżki

Czy do tego czasu wzrośnie wysokość świadczenia rodzicielskiego? Jeśli przepisy nie ulegną zmianie, to najbliższa podwyżka świadczenia będzie mogła nastąpić dopiero w 2007 roku, nie jest to jednak przesądzone. Kwoty świadczeń rodzinnych, takich jak m.in. świadczenie rodzicielskie podlegają ustawowej weryfikacji co 3 lata. Weryfikacja nie oznacza jednak obowiązkowej podwyżki świadczeń. W tym roku Rada Ministrów postanowiła pozostawić kwotę świadczenia na niezmienionym poziomie. Świadczenie rodzicielskie w kwocie 1000 zł funkcjonuje od początku jego wprowadzenia, czyli od 2016 r.