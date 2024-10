Od 1 października obowiązują nowe przepisy dotyczące e-ZLA, które mają zmodernizować proces obsługi zwolnień lekarskich. Zmiany te niosą ze sobą szereg nowych rozwiązań, które wpłyną na sposób wystawiania i obsługiwania zwolnień zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów. Oto szczegóły.

1 października 2024 roku weszły w życie nowe regulacje dotyczące elektronicznych zaświadczeń lekarskich, których celem jest optymalizacja procesu ich wystawiania oraz uproszczenie procedur zarówno dla personelu medycznego, jak i ubezpieczonych. Została wprowadzona ujednolicona wersja interfejsu aplikacji gabinetowych (1.17), mająca na celu usprawnienie procesu przesyłania dokumentacji do ZUS. Nowe przepisy nakładają również obowiązek dokładniejszej weryfikacji danych osobowych i adresowych w formularzach dotyczących rehabilitacji oraz upoważnień do wystawiania zwolnień.

Celem wprowadzonych zmian jest przyspieszenie procesu wprowadzania danych, minimalizacja ryzyka błędów oraz podniesienie jakości świadczonych usług medycznych. Lekarze są zobowiązani do aktualizacji oprogramowania, aby zapewnić ciągłość procesu wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich.

Zmiany w L4 od 1 października 2024

Należy zwrócić uwagę, że istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość zasiłku chorobowego jest podwyżka wynagrodzenia minimalnego, która obowiązuje od 1 lipca 2024 roku. W tym terminie najniższa pensja wzrosła z 4 242 zł do 4 300 zł brutto. Zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego pociągnęła za sobą konieczność zwiększenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. W efekcie, od 1 lipca 2024 roku minimalna podstawa zasiłku chorobowego wynosi 3710,47 zł, co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniej wartości 3660,42 zł.

Należy podkreślić, że wysokość przysługującego zasiłku chorobowego jest uzależniona od indywidualnych okoliczności i wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezdolność do pracy spowodowana jest wypadkiem przy pracy, chorobą zawodową, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, chorobą w czasie ciąży lub koniecznością poddania się badaniom lekarskim związanym z donacją komórek, tkanek lub narządów. W tych przypadkach zasiłek wynosi 100 proc. podstawy.

Należy pamiętać, że wysokość zasiłku dla pracownika zależy od jego średniego miesięcznego wynagrodzenia za okres 12 miesięcy poprzedzających chorobę lub za pełne okresy ubezpieczenia, jeśli choroba wystąpiła wcześniej. Podstawą wymiaru zasiłku dla pracownika jest dochód, który był podstawą do obliczenia składek na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po odjęciu składek społecznych pobranych przez pracodawcę.

Zmiany w kontroli L4

Jedną z najważniejszych zmian, które dotykają pracowników, jest nowy sposób sprawdzania zwolnień lekarskich. Kiedyś, jeśli kogoś nie było w domu podczas kontroli ZUS, tracił zasiłek. Nowe przepisy sprawiają, że nawet jeśli kogoś nie ma w domu podczas kontroli, to może to być uznane za normalne zachowanie chorego człowieka. Ale jeśli ktoś się przeprowadza, to musi o tym powiedzieć zarówno w ZUS, jak i w pracy. Zwolnienie lekarskie to nie dodatkowe wakacje. Nie można w tym czasie remontować mieszkania, jeździć na wycieczki ani robić innych rzeczy, które zdrowy człowiek mógłby robić. Jeśli ktoś zostanie przyłapany na oszustwie, straci zasiłek i może mieć dodatkowe problemy.

Szykują się zmiany w wypłatach zasiłku chorobowego

Od nowego 2025 roku przewiduje się także znaczące modyfikacje systemu zasiłków chorobowych. Nowe przepisy mają na celu usprawnienie procedur kontroli zwolnień lekarskich prowadzonych przez ZUS. Najważniejszą zmianą jest przeniesienie obowiązku wypłaty zasiłku chorobowego na ZUS, począwszy od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Obecnie to pracodawcy finansują świadczenia chorobowe przez określony okres, po czym odpowiedzialność przejmuje ZUS.