Żaden przepis kodeksu pracy nie pozbawia pracowników zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy wynagrodzenia za pracę w nocy, lecz w praktyce większość pracodawców tego nie robi, bo nie prowadzą ewidencji godzin pracy zgodnie z art. 149 par. 2 k.p. MRiT we ww. stanowisku potwierdziło, że powyższy wyjątek obejmuje także pracę w nocy, a więc nie ma obowiązku zarejestrowania godzin nocnych. Czy to rozstrzyga podstawowy spór o wypłatę dodatku nocnego? Wydaje się, że nie. W tym zakresie należy się zgodzić z pomysłem prezentowanym w doktrynie prawa pracy, a mianowicie że dodatek nie powinien być wypłacany, jeśli praca w nocy jest wynikiem tylko i wyłącznie decyzji pracownika, któremu tak było wygodniej wykonywać zadania ze względów osobistych. Gdyby jednak wykonywanie pracy w nocy wynikało z charakteru zadań lub polecenia pracodawcy, to wynagrodzenie za pracę w nocy powinno być naliczane. Wtedy dobrą praktyką byłoby zaewidencjonowanie takich godzin w karcie czasu pracy, co byłoby podstawą do naliczenia odpowiedniego wynagrodzenia z tego tytułu.