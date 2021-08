Od ponad dwóch miesięcy w Polsce mamy w końcu ramy prawne, które przede wszystkim uregulowały zasady poruszania się i parkowania elektrycznych hulajnóg. Miało to m.in. ukrócić chaos z pozostawianiem jednośladów gdzie popadnie i blokowaniem chodników. Teraz można je zostawiać w wyznaczonych miejscach lub po zewnętrznej stronie chodnika, równolegle do jego krawędzi. Źle zaparkowane hulajnogi miasta mogą zaś usuwać.

Nagminnie łamany jest np. przepis , by na chodniku poruszać się z prędkością pieszego. Zasady dopuszczają teraz jazdę po trotuarze, jeśli wzdłuż ulicy nie ma ścieżki rowerowej, a dopuszczona prędkość na jezdni przekracza 30 km/h. W efekcie wciąż dochodzi do konfliktów między pieszymi i użytkownikami e-hulajnóg. – Uważamy, że wpuszczenie ich na chodniki było błędem. Na terenie zabudowanym powinny poruszać się jezdnią – mówi Kuba Czajkowski ze stowarzyszenie Miasto Jest Nasze.

W kilku miastach sprawdziliśmy, jak podchodzi się do egzekwowania przepisów dotyczących hulajnóg. Jest bardzo różnie. W stolicy przez ponad dwa miesiące straż miejska odnotowała 1185 nieprawidłowości związanych z używaniem e-hulajnóg. Głównie związane były ze złym zaparkowaniem, w tym z blokowaniem przejścia pieszym na chodniku. W większości przypadków konieczne było wydanie zlecenia usunięcia hulajnogi. Jego właściciel, czyli operator, przy odbiorze płaci niemało – 123 zł za sztukę i do tego 23 zł za każdy dzień przechowywania. Do wczoraj w stolicy wywieziono 893 e-hulajnogi.

Teraz niektóre miasta próbują na własną rękę rozmawiać z operatorami, by wymusić na nich określone rozwiązania. Takie negocjacje prowadzi m.in. Warszawa. Jakub Dybalski, rzecznik tutejszego Zarządu Dróg Miejskich, zaznacza, że stolica w przeciwieństwie do kilku innych miast, np. Gdańska czy Krakowa, nie będzie wyznaczać miejsc dla hulajnóg na chodnikach. – Nie chcemy przekazywać miejskiej przestrzeni prywatnym firmom. Nasz pomysł jest taki, by hulajnogi zostawiać w rejonie stojaków przeznaczonych dla rowerów. Chcemy zobowiązać firmy, żeby dostawiły je na własny koszt. To byłaby forma zapłaty za korzystanie z przestrzeni. Ustawa nie przewiduje zaś bezpośrednio pobierania od firm opłat – mówi Jakub Dybalski. Stołeczny ZDM rozmawia także o wprowadzeniu stref, do których nie można by wjeżdżać e-hulajnogą (np. na Stare Miasto), a także o zmniejszeniu dozwolonej prędkości w określonych miejscach np. na Bulwarach Wiślanych.