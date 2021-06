Jednak w wyroku SN z 12 października 2017 r., sygn akt I PK 300/16, czytamy, że pogląd przedstawiony w wyroku z 23 listopada 2010 r. nie może być rozumiany dosłownie w taki sposób, jaki zdaje się wynikać z uzasadnienia. Rozpatrując sprawę zwolnienia pracownicy sekretariatu na jednej z uczelni, SN uznał, że nie można przyjąć, że w związku z półroczną nieobecnością pracownicy w pracy spowodowaną chorobą zdezaktualizowały się („przedawniły”) przyczyny, przedstawione jako uzasadnienie wypowiedzenia, sięgające wcześniejszych wydarzeń. Zdaniem sądu należy brać pod uwagę datę przygotowania się pracodawcy do wypowiedzenia umowy o pracę, ponieważ pracodawca z przyczyn prawnych – art. 41 k.p. ‒ nie mógł wręczyć wypowiedzenia umowy, a był już przygotowany do tej czynności, bo zakończył, w trybie określonym w art. 38 k.p. konsultacje z organizacją związkową. Ze względu na sześciomiesięczną nieobecność pracownicy w pracy mógł w przyczynie wypowiedzenia umowy o pracę wskazać zdarzenia, które nastąpiły w okresie przed upływem roku od daty podjęcia decyzji o wypowiedzeniu pracownicy umowy o pracę. Zdaniem SN nie jest brana pod uwagę data wręczenia wypowiedzenia pracownikowi, który powrócił do pracy po długotrwałej nieobecności spowodowanej chorobą, ale data podjęcia decyzji o wypowiedzeniu, i dopiero ta data stanowi podstawę do obliczenia rocznego okresu, w którym mogło dojść do naruszeń. Długotrwała nieobecność w pracy z powodu choroby nie powoduje zatem przedawnienia naruszeń obowiązków uzasadniających rozwiązanie umowę o pracę.