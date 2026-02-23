Od 3 marca 2026 r. zaczną obowiązywać zaktualizowane przepisy dotyczące kontroli ruchu drogowego. Zmiany są następstwem nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym i mają na celu dostosowanie szczegółowych procedur do nowych regulacji ustawowych. Nowe rozwiązania obejmują zarówno młodych kierowców, jak i rozszerzenie kompetencji Straży Granicznej.

Młodzi kierowcy poniżej 18 lat – nowe obowiązki i pasażer-opiekun od 3 marca 2026 r.

Jednym z kluczowych elementów reformy jest wprowadzenie szczególnych zasad dla kierowców poniżej 18. roku życia. Ustawodawca zdecydował, że osoby te będą mogły prowadzić pojazd wyłącznie w towarzystwie pasażera spełniającego określone wymagania. Taki pasażer-opiekun musi:

posiadać prawo jazdy nieprzerwanie od co najmniej 5 lat,

być w pełni trzeźwy,

nie znajdować się pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu.

Nowelizacja rozporządzenia doprecyzowuje, że w sytuacjach budzących uzasadnione wątpliwości funkcjonariusz przeprowadzający kontrolę drogową będzie mógł wystąpić do starosty z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia takiego opiekuna. Oznacza to, że osoba nadzorująca młodego kierowcę będzie podlegała podobnej procedurze weryfikacyjnej jak sam kierujący pojazdem.

Celem tej zmiany jest realne zwiększenie bezpieczeństwa – nie tylko formalne wprowadzenie obowiązku obecności opiekuna, ale także zapewnienie, że osoba ta rzeczywiście daje gwarancję właściwego nadzoru.

Straż Graniczna w 2026 roku – nieumundurowany funkcjonariusz przeprowadzi kontrolę drogową

Drugi istotny obszar zmian dotyczy kompetencji Straży Granicznej. Nowe przepisy umożliwią wykonywanie kontroli drogowych w obszarze zabudowanym także przez nieumundurowanych funkcjonariuszy tej formacji.

Dotychczas takie działania były w praktyce utrudnione – funkcjonariusze prowadzący czynności operacyjne w cywilu musieli wzywać patrol w mundurze. W dynamicznych sytuacjach, takich jak zatrzymanie sprawców przestępstwa na gorącym uczynku, oznaczało to stratę czasu i ryzyko utraty dowodów.

Po zmianach funkcjonariusze pionu operacyjno-śledczego będą mogli samodzielnie podjąć kontrolę drogową bez konieczności oczekiwania na wsparcie patrolu umundurowanego. Ma to szczególne znaczenie w kontekście:

przeciwdziałania nielegalnej migracji,

zwalczania przemytu (np. wyrobów akcyzowych czy narkotyków),

walki z przestępczością zorganizowaną.

Nowe regulacje mają zwiększyć skuteczność działań i ograniczyć ryzyko dekonspiracji operacji prowadzonych przez Straż Graniczną.

Nowe przepisy drogowe 2026 – doprecyzowanie procedur, nie rewolucja

Warto podkreślić, że projektowane zmiany nie wprowadzają całkowicie nowych instytucji prawnych, lecz porządkują i rozwijają już istniejące mechanizmy. Nowelizacja rozporządzenia jest technicznym, ale istotnym elementem wdrażania zmian ustawowych. Jej celem jest jasne określenie zakresu uprawnień kontrolujących oraz obowiązków uczestników ruchu drogowego.

Wejście w życie

Zmienione przepisy mają zacząć obowiązywać 3 marca 2026 r., równolegle z nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym. W praktyce oznacza to bardziej restrykcyjne zasady dla najmłodszych kierowców oraz większą operacyjną elastyczność Straży Granicznej w prowadzeniu kontroli drogowych.

Podstawa prawna:

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego