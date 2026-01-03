Ile wynosi opłata za badanie techniczne samochodu w 2026 r.?

Zgodnie z aktualnymi stawkami za przeprowadzanie przeglądów pojazdów, wynikającymi z rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury zmieniającego obowiązujące przepisy dotyczące opłat w stacjach kontroli pojazdów, opłata za badanie techniczne samochodu osobowego wyniesie 149 zł. A co ze stawkami pozostałych opłat?

Ile zapłacą kierowcy za przegląd auta w 2026 r.? Przykładowe ceny badań technicznych

Motocykl i ciągnik rolniczy – 94 zł.

Motorower – 76 zł.

Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy o dmc od 3,5 t do 16 t – 234 zł.

Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy o dmc powyżej 16 t – 269 zł.

Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna o dmc do 3,5 t – 119 zł.

Pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne 96 zł) – dla samochodu osobowego w sumie 245 zł.

Cena przeglądu samochodu po wypadku w 2026 r.

Koszt badania technicznego po kolizji lub wypadku wyniesie 143 zł. Jeśli diagnosta zdecyduje o dodatkowej kontroli wybranych elementów pojazdu, kierowca zapłaci osobno od 21 do 55 zł za każdy sprawdzany zakres. Co ważne - opłata pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi, nawet w przypadku negatywnego wyniku badania.

Zmiana ceny przeglądu auta w 2026 r.

Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało również coroczną waloryzację stawek, co oznacza możliwość wzrostu cen w kolejnych latach w związku z inflacją. Na ten moment nie podano jednak szczegółowego harmonogramu ani konkretnych kwot przyszłych podwyżek.

Zeszłoroczny wzrost cen badania technicznego

Dotychczasowe ceny przeglądów samochodowych pozostawały niezmienione. Natomiast w zeszłym roku nastąpiła ich wcześniejsza podwyżka. Aktualne rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury odpowiada - zdaniem resortu - na postulaty właścicieli stacji kontroli pojazdów, którzy wskazywali, że dotychczasowe opłaty za badania techniczne należały do najniższych w Europie.

Jak wyjaśniał resort, urealnienie stawek zostało oparte na wskaźniku cen towarów i usług od roku 2020, który posłużył jako rok bazowy. Wskaźnik ten odgrywa kluczową rolę w określaniu kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorców.