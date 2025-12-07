Kiedy seniorzy tracą prawo jazdy? Aktualne zasady

W Polsce aktywnych jest ponad 22,5 mln kierowców, a wśród nich rośnie odsetek osób starszych. Statystyki pokazują, że prowadzą oni auta stosunkowo bezpiecznie – średnio około 3,65 wypadku przypada na 10 tys. kierowców po 60. roku życia. Kiedy seniorzy tracą prawo jazdy? Odpowiedź w przepisach jest jednoznaczna.

W Polsce prawo jazdy nie traci ważności tylko dlatego, że kierowca jest seniorem czy osiągnął dany wiek. Ustawodawca nie określa żadnego górnego wieku, powyżej którego uprawnienia wygasają. Senior może więc prowadzić auto tak długo, jak pozwala mu na to stan zdrowia i ważność dokumentu.

Najważniejszym kryterium nie jest bowiem metryka, lecz zdolność do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. To właśnie dlatego regularne badania lekarskie odgrywają kluczową rolę.

Czy seniorzy tracą prawo jazdy? Sprawdź, na ile lat wydawane jest prawo jazdy

Po 2013 roku prawo jazdy wydawane jest na czas określony:

kat. A i B – zwykle 15 lat,

kat. C i D – 5 lat,

w niektórych przypadkach lekarz może wpisać krótszy okres ważności.

Aby wymienić dokument, trzeba przejść badanie lekarskie. Dodatkowo:

kierowcy zawodowi po przekroczeniu określonego wieku wykonują badania częściej,

wykonują badania częściej, skierowanie na badanie może wystawić również policja, lekarz rodzinny lub starosta – np. po wypadku lub przy podejrzeniu przeciwwskazań zdrowotnych.

To właśnie podczas takich badań najczęściej ujawnia się, czy kierowca może dalej prowadzić pojazd.

Kiedy seniorzy stracą prawo jazdy - schorzenia, które mogą uniemożliwić prowadzenie auta

Lekarz orzecznik ocenia ogólną kondycję kierowcy i to, czy jest on w stanie bezpiecznie reagować na zagrożenia. Odmowa wydania zaświadczenia może wynikać m.in. z:

ciężkich zaburzeń widzenia lub słuchu,

problemów z układem krążenia skutkujących utratą przytomności,

pogorszenia pamięci i funkcji poznawczych.

chorób neurologicznych – np. padaczki czy choroby Parkinsona,

zaawansowanej cukrzycy z epizodami hipoglikemii.

W takich sytuacjach lekarz może skrócić ważność dokumentu do roku–dwóch lub całkowicie odmówić potwierdzenia zdolności do kierowania pojazdami.

Kiedy starosta cofa prawo jazdy?

Formalną decyzję o cofnięciu uprawnień podejmuje starosta. Dzieje się tak m.in. wtedy, gdy:

kierowca nie dostarczy wymaganego orzeczenia lekarskiego,

nie wymieni dokumentu mimo upływu terminu ważności,

nie zda egzaminu kontrolnego po skierowaniu.

Oznacza to, że brak aktualnych badań lub dokumentów może sam w sobie prowadzić do utraty prawa jazdy – niezależnie od wieku.

Cofnięcie prawa jazdy seniorowi przez sąd

Niezależnie od stanu zdrowia, każdy kierowca – także senior – może stracić dokument wyrokiem sądu. Dotyczy to m.in.:

prowadzenia pojazdu po alkoholu lub narkotykach,

rażących naruszeń przepisów,

spowodowania wypadku z poważnymi konsekwencjami.

Zakaz prowadzenia może obowiązywać przez kilka lat. W skrajnych przypadkach nawet dożywotnio.

Alkohol, narkotyki i punkty karne

Polskie przepisy są surowe: już 0,2 promila to wykroczenie, a od 0,5 promila – przestępstwo. Policjant może zatrzymać dokument od razu na miejscu. Z kolei limit punktów karnych wynosi:

24 punkty dla doświadczonych kierowców,

20 punktów dla osób w okresie próbnym.

Po przekroczeniu limitu trzeba odbyć kurs i zdać egzamin. Brak wykonania tych obowiązków oznacza utratę prawa jazdy.

Kiedy seniorzy tracą prawo jazdy? Sprawdź aktualne zasady i co może zmienić się w 2026 - wnioski

W Polsce wiek sam w sobie nie ogranicza prawa do prowadzenia pojazdów. O tym, czy senior może jeździć samochodem decyduje:

ważność dokumentu,

stan zdrowia potwierdzony badaniami,

przestrzeganie przepisów,

brak poważnych naruszeń skutkujących decyzją sądu lub starosty.

Oznacza to, że osoba starsza, która dba o zdrowie i wykonuje badania na czas, może z powodzeniem prowadzić samochód nawet w bardzo zaawansowanym wieku i równocześnie nie stanowić zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.