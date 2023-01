Cela, list gończy, dozór elektroniczny i doprowadzenie po nowemu. Zmiany w prawie karnym wykonawczym 2023

Wchodzą w życie niektóre zmienione przepisy kodeksu karnego wykonawczego. W systemie dozoru elektronicznego, poza sądem bierze udział również komisja penitencjarna, która jak sąd może decydować o zastosowaniu dozoru poza więzieniem. Zmieniają się również warunki odbycia kary. Według nowych przepisów KKW, sąd każe skazanego zatrzymać i doprowadzić. Natomiast, gdy miejsce jego pobytu nie będzie znane, sąd wyda postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym. Na skutek zmian na nowo zostaną też ustalone zasady obliczania powierzchni celi oraz wprowadzone nowe wymogi, co do posiadanego przez więźniów sprzętu.

