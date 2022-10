Według konstytucji obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi. Inne przypadki nabycia obywatelstwa polskiego określa ustawa o obywatelstwie polskim. Wyjaśniamy co zrobić, by zostać obywatelem polskim. Jak, gdzie i do kogo złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego. Jakie dla dzieci cudzoziemca będą skutki nadanie obywatelstwa ich rodzicom.

Obywatelstwo polskie nabywa się: z mocy prawa; przez nadanie obywatelstwa polskiego; przez uznanie za obywatela polskiego; przez przywrócenie obywatelstwa polskiego. Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie.