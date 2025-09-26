Za ustawą głosowało 244 posłów, a 174 się wstrzymało. Nikt nie był przeciw. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Motocykle i auta elektryczne na buspasach

Sejm przyjął poprawkę, która umożliwi motocyklom jazdę po buspasach, wraz z autami elektrycznymi i wodorowymi, do 1 stycznia 2028 roku. Zgodnie z inną przyjętą poprawką firmy transportowe będą mogły uzyskać zezwolenia EKMT także drogą elektroniczną. EKMT to dokument dopuszczający do wykonywania nieograniczonej liczby kursów pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz innymi, wybranymi państwami spoza UE.

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych stanowi część rządowego pakietu deregulacyjnego.

Nowe zasady testów i zezwoleń dla pojazdów zautomatyzowanych

Nowe regulacje umożliwiają prowadzenie na drogach publicznych prac badawczych z udziałem pojazdów zautomatyzowanych i w pełni zautomatyzowanych. Ustawa zawiera również definicje obu rodzajów pojazdów, zgodnie z którymi pojazd zautomatyzowany wyposażony jest w systemy wspomagające kierowanie, które mogą kontrolować niektóre funkcje jazdy, np. utrzymywanie pasa ruchu czy automatyczne hamowanie. Natomiast pojazd w pełni zautomatyzowany - w myśl nowych przepisów - jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez udziału kierowcy.

Nowela wprowadza też zasady uzyskiwania zezwoleń na prace badawcze z uwzględnieniem m.in. poziomu automatyzacji pojazdu, liczby pojazdów oraz obszaru prac badawczych.

Zezwolenie będzie udzielane na okres nie dłuższy niż rok, o ile nie ulegną zmianie warunki i zakres prac. Wysokość opłaty za przeprowadzenie procesu związanego z wydaniem zezwolenia w obszarze jednego województwa nie może przekroczyć 20 tys. zł, a w przypadku wniosku obejmującego od dwóch do pięciu województw opłata nie może przekroczyć 40 tys. zł.

Profesjonalna rejestracja pojazdów i ułatwienia dla firm

Zmiany dotyczą również tzw. rejestracji profesjonalnej, czyli szczególnego rodzaju rejestracji, która pozwala firmom zajmującym się produkcją, testowaniem, sprzedażą lub naprawą pojazdów na czasowe dopuszczenie ich do ruchu drogowego bez konieczności standardowej rejestracji każdego z nich.

Możliwość profesjonalnej rejestracji pojazdów zostanie rozszerzona na przedsiębiorców, którzy zajmują się obrotem pojazdami używanymi. Ułatwienie obejmie ponadto przeprowadzanie jazd testowych bez konieczności ponownej rejestracji.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. (PAP)