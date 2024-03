W tym roku niemal 3 mln Polaków będzie musiało wymienić dowód osobisty. Warto więc zwrócić uwagę na datę ważności naszego dokumentu. Jego wyrobienie jest bezpłatne, natomiast za jego brak grozi nam wysoka grzywna. Kogo w 2024 roku czeka wymiana dowodów osobistych? Jak to zrobić i ile trzeba czekać na nowy dokument? Wyjaśniamy.

Wymiana dowodów osobistych. Kto będzie musiał wymienić dowód osobisty w 2024 roku?

Według szacunków Ministerstwa Cyfryzacji – jak podaje dziennik Fakt – w 2024 roku ponad 2,7 mln Polaków ma złożyć wniosek o nowy dowód osobisty. Będą to osoby:

które skończą 18 lat, a tym samym osiągną pełnoletność (osoby urodzone w 2006 roku),

których dowód osobisty straci ważność (osoby, których dowód został wydany w 2006 roku),

które zgubią dowód osobisty, zostanie on im skradziony lub ulegnie zniszczeniu,

które zawrą związek małżeński i w związku z tym zmienią nazwisko,

osoby, które znacząco zmieniły swój wygląd w wyniku np. operacji plastycznej.

Warto pamiętać, że nie ma konieczności wymiany dowodu osobistego w przypadku zmiany adresu zameldowania, zmiany nazwy urzędu wydającego dowód osobisty czy zmiany nazwy miejsca urodzenia.

Co grozi za brak aktualnego dowodu osobistego?

Każdy pełnoletni obywatel naszego kraju jest zobowiązany posiadać ważny dowód osobisty. Bez niego nie mamy możliwości załatwienia żadnych spraw w urzędach czy bankach. Ponadto w przypadku jego braku może grozić nam grzywna w wysokości 5000 zł. Natomiast jeśli będziemy notorycznie uchylać się od obowiązku posiadania tego dokumentu tożsamości, może nam grozić nawet kara pozbawienia wolności.

Należy pamiętać, aby samodzielnie kontrolować datę ważności naszego dowodu osobistego. Nie dostaniemy bowiem z urzędu żadnego przypomnienia w tym temacie.

Wymiana dowodów osobistych. Zasady

Wniosek o nowy dowód osobisty można złożyć w każdym urzędzie gminy niezależnie od miejsca zameldowania. W tym wypadku nie ma konieczności wypełniania żadnego papierowego wniosku. Wystarczy zgłosić się do odpowiedniego urzędnika, który na podstawie podanych przez nas danych oraz danych z rejestru PESEL przygotuje odpowiedni wniosek.

Należy mieć ze sobą aktualny dowód osobisty lub paszport, a także jedno kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w formacie 35 x 45 mm spełniające określone wymogi. Po przygotowaniu wniosku urzędnik pobierze od nas odciski palców oraz poprosi o złożenie podpisu, który będzie widoczny na naszym nowym dowodzie osobistym. Na zakończenie otrzymamy potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć również przez internet. W tym przypadku potrzebny jednak będzie profil zaufany, kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego lub certyfikat podpisu osobistego dostępny dla osób z e-dowodami osobistymi, które we wniosku o nie zaznaczyły odpowiednią opcję. Internetowy wniosek o dowód osobisty jesteśmy zobowiązani uzupełnić o odciski palców i wzór podpisu. W tym celu musimy w ciągu 30 dni od złożenia wniosku zgłosić się do urzędu. Jeżeli w tym czasie tego nie zrobimy, nasz wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Wymiana dowodu osobistego. Ile kosztuje? Jak długo się czeka?

Zarówno wyrobienie, jak i wymiana dowodu osobistego są usługami bezpłatnymi.

Na wymianę dowodu osobistego czeka się maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Warto wziąć pod uwagę ten czas oczekiwania i złożyć wniosek o dowód osobisty odpowiednio wcześnie, zanim nasz obecny dokument straci ważność. To, czy nowy dokument jest już gotowy do odbioru, można sprawdzić za pośrednictwem rządowej strony po podaniu numeru wniosku o dowód.

Dowód należy odebrać w urzędzie, w którym złożony został wniosek. Trzeba zrobić to osobiście. W przypadku posiadania dotychczasowego dowodu osobistego, należy zabrać go ze sobą do urzędu.

Dowód osobisty w aplikacji mObywatel

W ostatnim czasie pojawiła się możliwość korzystania z dowodu osobistego w aplikacji mObywatel. Należy jednak mieć na uwadze, że chociaż taki elektroniczny dokument jest równoważny z wersją plastikową, to jednak istnieją między nimi pewne różnice. Posiadają one różne daty wydania i ważności, identyfikatory oraz serie i numery. Ponadto na podstawie dowodu osobistego w aplikacji mObywatel nie możemy podróżować za granicę czy wyrobić nowego dokumentu w wersji plastikowej.