Proces organizowania powrotów do swoich krajów obywateli państw trzecich, nielegalnie przebywających na obszarze Schengen, będzie usprawniony. To cel nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, która została przyjęta na ubiegłotygodniowym posiedzeniu Sejmu. Dostosowuje ona polskie prawo do nowych przepisów unijnych dotyczących używania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w sprawach wyjazdów nielegalnie przebywających obcokrajowców oraz odpraw granicznych. System ułatwi m.in. monitorowanie migrantów w UE . Po wprowadzeniu zmian SIS pozwoli na identyfikowanie obywateli państw trzecich objętych decyzją nakazującą powrót, którzy ukryli się i zostali zatrzymani w innym państwie członkowskim. Pomoże to w przeciwdziałaniu nielegalnej migracji w Unii Europejskiej. Nowela określa także nowe procedury wprowadzania, przetwarzania oraz wymiany informacji o wpisach w SIS. Przewiduje również, że uprawnione organy będą mogły wymieniać się drogą elektroniczną informacjami o okolicznościach uzasadniających odmowę udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany. Dodatkowo przenosi kompetencje szefa Urzędu ds. Cudzoziemców na komendanta głównego Straży Granicznej w niektórych sprawach administracyjnych, w tym tych zobowiązujących migranta do powrotu do kraju pochodzenia. Wskazuje również, że komendant będzie odpowiedzialny za organizację przeniesienia cudzoziemca do innego państwa członkowskiego UE. Teraz nad nowelizacją będzie pracował Senat.