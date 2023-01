Chodzi o sprawę mężczyzny, który dowiedział się na lotnisku, gdy wyjeżdżał na zagraniczne wakacje, że jego dowód osobisty został unieważniony z urzędu. Okazało się, że w 2015 r., w trakcie migracji danych do nowo powstającego wówczas Systemu Rejestrów Państwowych, doszło do błędu i do nowej bazy danych nie przeniesiono nazwiska rodowego mężczyzny. Nieprawidłowość wyszła na jaw przy zawarciu przez niego związku małżeńskiego i dane w rejestrze PESEL zostały zmienione. Problem w tym, że informacja o nazwisku rodowym znajduje się na dokumencie tożsamości, zatem musiał on zostać unieważniony z urzędu po upływie 120 dni od daty „dopisania” do rejestru brakujących informacji (pisaliśmy o tym w tekście „Obowiązkowa informacja o unieważnionym dowodzie”, DGP nr 241/2022).