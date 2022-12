Reklama

Również w nowym roku właściciele nieruchomości nie będą musieli uzyskiwać zezwolenia na wycinkę, jeśli na ich posesji rośnie drzewo lub krzew, a ich usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy z dalszą sprzedażą. Koniecznością uzyskania zezwolenia objęci są przedsiębiorcy – z wyjątkami.

O jakim obwodzie drzewa można wyciąć bez zezwolenia

Według przepisów o ochronie przyrody uzyskanie zezwolenia wycinkę nie jest wymagane, gdy chodzi o usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli obwód drzewa wykracza poza normy, bezwzględnie należy uzyskać zezwolenie (wyjątkiem są cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew. Co zawiera

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu powinien zawierać:

imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;

oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością;

zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana;

nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

- posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

- nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa; 6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

projekt planu:

- nasadzeń zastępczych lub

- przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom, jeżeli takie zostało wydane.

Co zawiera zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu określa:

imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;

miejsce usunięcia drzewa lub krzewu;

nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

- posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

- nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

wysokość opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu;

termin usunięcia drzewa lub krzewu.

O jakim obwodzie drzewa można wycinać bez zgłoszenia do gminy

Jednak mimo, że drzewo jest nasze, bo rośnie na działce, do której mamy prawo oraz nie zamierzamy go sprzedawać – do wycinki konieczne będzie zgłoszenie tego zamiaru do gminy. W jakiej sytuacji?

Dzięki projektowanej zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych dojdzie do zwiększenia o 20 cm – w stosunku do obecnie obowiązujących wymiarów – obwodu pnia drzewa, którego wycięcie wymaga zgłoszenia.

W przyszłym 2023 roku właściciel będzie musiał zgłosić do urzędu wycinkę drzew, których obwód (mierzony na wysokości 5 cm) przekracza:

100 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

85 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

70 cm – w przypadku pozostałych gatunków.

Wniosek o wydanie zezwolenia lub zgłoszenia wycięcia drzewa - elektronicznie

Możliwość przesłania wniosku o wydanie zezwolenia bądź zgłoszenia wycięcia drzewa drogą elektroniczną (zezwolenie dotyczy osób prawnych i prowadzących działalność gospodarczą, a zgłoszenie - fizycznych) wprowadziła opublikowana ustawa z 26 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2185). Wnioski mają być jednolite w całym kraju i niebawem zostaną zamieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ministra klimatu i środowiska.

Kiedy nie trzeba uzyskiwać zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów

Zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów nie trzeba uzyskiwać również w przypadku :