Rok po wypadku powódka wniosła o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia w swoim imieniu oraz w imieniu małoletniego syna. Ubezpieczyciel wypłacił świadczenie , pomniejszając zadośćuczynienie o 30 proc. Uzasadniał to tym, że partner powódki w momencie zderzenia nie miał zapiętych pasów, co przyczyniło się do charakteru obrażeń i jego śmierci.