To jeden z istotniejszych wniosków płynących z lektury orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, do którego niedawno opublikowano uzasadnienie.

Skarżąca kierowała do niemieckich organów pisma, w których zaznaczała, że wyrok przyznający jej świadczenia alimentacyjne nie jest prawidłowo wykonywany. W odpowiedzi usłyszała, że dłużnik pobiera na tyle niską emeryturę, że w świetle niemieckiego prawa nie można przeprowadzić egzekucji, bo nie byłaby ona skuteczna. Organ wskazał też wprost, że szanse na odzyskanie zaległych świadczeń są raczej niewielkie. W 2021 r. postępowanie egzekucyjne zostało zamknięte ze względu na brak odpowiednich dochodów dłużnika. Niemieckie organy powiadomiły o tym prezesa polskiego sądu okręgowego (który był uprawniony do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy), a ten podjął decyzję o zamknięciu sprawy egzekucji.

Z takim rozstrzygnięciem nie zgodziła się skarżąca. Wskazywała, że zaległości alimentacyjne dłużnika wobec córki wzrosły już do ponad 25 tys. zł, o czym był on regularnie powiadamiany. Nie starał się jednak wpłacać nawet najmniejszych kwot na utrzymanie dziecka. Dlatego skarga na zarządzenie prezesa SO trafiła ostatecznie do WSA w Krakowie.