Zgodnie z założeniami polskiego projektodawcy wzorem użytkowym ma być nowe i przemysłowo stosowalne rozwiązanie techniczne. Z definicji wzoru użytkowego zniknie ograniczenie przedmiotu wzoru do rozwiązań dotyczących wytworów materialnych o trwałej postaci, co pozwoli na ochronę jako wzorów użytkowych choćby układów elektrycznych. Zostanie to jednak zrównoważone szerszą niż dotychczas liczbą rozwiązań nieuważanych za wzory użytkowe. Do tej grupy będą zaliczane m.in. sposoby, wytwory składające się z materiału biologicznego lub zawierające taki materiał, substancje chemiczne i ich mieszaniny, w tym kompozycje farmaceutyczne, a także zastosowania. Niewątpliwie tak sformułowana definicja będzie łatwiejsza do zrozumienia dla użytkowników praw własności przemysłowej. Gdyby doświadczenia ze stosowaniem nowych przepisów uzasadniały potrzebę wprowadzania kolejnych wyłączeń spod ochrony, ustawodawca może to zrobić, poszerzając ich katalog, zamiast zmieniać definicję wzoru użytkowego od strony pozytywnej.