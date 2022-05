Ojciec twierdził, że matka nie realizuje jej zapisów. Na podstawie ugody byli małżonkowie ustalili bowiem m.in., że to mężczyzna ma odbierać syna z przedszkola ok. godz. 15.45 i do godz. 18 ma prawo spędzać z nim czas. Tymczasem matka często odbierała dziecko z placówki już o godz. 14, zwykle nie uprzedzając o tym byłego męża i nie podając przyczyn.