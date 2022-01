- Ochrona wizerunku małoletnich dzieci została przez sąd zauważona, zabezpieczona i postawiona obok innych ważnych spraw, jak wybór szkoły czy wyrażenie zgody na operację. Wydaje się, że to bardzo dobry kierunek. Decyzja, kiedy i w jaki sposób włączyć dziecko do obecności w internecie, musi zostać podjęta przez oboje rodziców z dużą refleksją - zaznacza.

W I instancji Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt I C 622/20) uznał, że każde z rodziców miało prawo wyrazić zgodę na publikację wizerunku swych dzieci. Ojciec zaś jak najbardziej takiej zgody udzielił swej konkubinie. Kluczowe dla sądu było to, że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Skoro zaś każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy małoletnich, to nie było potrzeby uzyskiwania zgody matki, gdy ojciec już ją wyraził.

Odwołał się do orzecznictwa Sądu Najwyższego i doktryny uznających za sprawy istotne te, które wykraczają poza czynności, jakie opiekun wykonuje na co dzień lub nawet dotyczą codziennej pieczy, ale rozstrzygają o jej kierunku. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych publikacja wizerunku wymaga zgody. Osoby małoletnie nie mogą jej wyrazić - musi to zrobić ich opiekun prawny. Gdy jeden z nich się nie zgadza, to zdjęcie nie może być wrzucone do sieci.