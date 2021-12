Szczególne pomocne może okazać się stanowisko wyrażone w wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 26 stycznia 2021 r. (sygn. akt II W 734/20). W stanie faktycznym tej sprawy sąd również analizował odpowiedzialność wykroczeniową sprawcy podobnego zdarzenia, który pozostawił różne przedmioty na trawniku z myślą, aby osoby trzecie mogły nieodpłatnie z tych rzeczy skorzystać. Sąd w podanym orzeczeniu stwierdził m.in., że doszło do popełnienia wykroczenia. Jednocześnie zaakcentował, że społeczna szkodliwość tego czynu jest niewielka. W dalszej części orzeczenia wskazał, że wystarczające będzie jednoznaczne wskazanie sprawcy, iż takie zachowanie stanowiło wykroczenie, i przestrzeżenie go przed naruszaniem prawa w przyszłości. Do tego celu odpowiednia jest kara nagany. Zatem, jak z powyższego wynika, sąd co prawda uznał winę, to jednak zastosował karę o najniższym stopniu dolegliwości, tj. karę nagany. W art. 36 k.w. wskazano, że naganę można orzec wtedy, gdy ze względu na charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy należy przypuszczać, że zastosowanie tej kary jest wystarczające do wdrożenia go do poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego.