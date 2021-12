Jeżeli nowelizacja wejdzie w życie w zaproponowanym przez resort brzmieniu, obowiązek alimentacyjny ustalony orzeczeniem sądu lub ugodą straci moc wiążącą w momencie ukończenia przez dziecko 25. roku życia. Projektodawca przewiduje jednak wyjątkową sytuację, w której samodzielne utrzymanie się w tym wieku nadal nie będzie możliwe – wówczas sąd będzie mógł orzec o dalszej konieczności wypłacania alimentów. Jak podkreślono w uzasadnieniu, co do zasady uprawniony po osiągnięciu wieku wskazanego w nowych przepisach powinien być w stanie utrzymać się we własnym zakresie. Chodzi również o to, by ograniczyć liczbę postępowań sądowych o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.