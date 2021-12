SO ponadto zasądził od oskarżonego na rzecz M.M. kwotę 8 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Jak bowiem wskazano w uzasadnieniu wyroku: „Co do zasady nie jest wyłączone prawo do żądania odszkodowania czy zadośćuczynienia od oskarżonego ze strony pokrzywdzonego również w tej sytuacji, gdy szkoda powstała na skutek działań obronnych podjętych z przekroczeniem granic obrony koniecznej”. Sąd doszedł do wniosku, że skoro działanie broniącego się oskarżonego zostało finalnie uznane jednak za bezprawne, nie ma powodu, aby nie był on odpowiedzialny finansowo również za tak powstałą szkodę. Jak jednak podkreślono, oczywiste przyczynienie się pokrzywdzonego do powstania szkody powinno skutkować adekwatnym do okoliczności miarkowaniem zasądzanego odszkodowania czy zadośćuczynienia.