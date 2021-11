Opisywany wyrok nie jest pierwszym, jaki zapadł na niekorzyść Alior Banku. 16 września 2021 r. (sygn. akt I C 807/20) Sąd Okręgowy w Kielcach przyznał ponad 200 tys. zł powodowi, którego skłoniono do inwestycji w jeden z funduszy z rodziny W Investments. Sąd wskazał, że pomiędzy klientem a bankiem doszło do zawarcia w sposób dorozumiany umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego. Umowa ta nie była należycie wykonywana przez Alior ‒ uchybienia doprowadziły do powstania szkody w majątku klienta.