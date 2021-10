W odpowiedzi prezes powiadomił mężczyznę, że w przypadku żądania nadesłania kopii wyroków i uzasadnień na płycie wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia kwoty 6 zł, a jeśli oczekuje wydruków, opłata wynosi 105 zł. Pouczył, że wnioskodawca w ciągu 14 dni powinien poinformować, czy zgadza się na pokrycie tych kosztów, a jeśli we wskazanym terminie nie udzieli odpowiedzi, jego wniosek pozostanie bez rozpoznania. Prezes dodał też, że wnioskodawca może odstąpić od wskazanej we wniosku formy udostępnienia informacji i poprosić o nadesłanie informacji na wskazany adres e-mailowy. W takim przypadku nie będzie zobowiązany do wnoszenia żadnych opłat.