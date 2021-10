Oszuści szukali różnych metod wyłudzenia informacji. Fałszywi rachmistrzowie nie tylko dzwonili, ale próbowali się też dostać do domów. Przykładowo do mieszkańca Włocławka domofonem zadzwoniła kobieta , mówiąc, że jest pracownikiem biura spisowego i przyszła w sprawie wypełnienia formularza. Mężczyzna, nie podając kobiecie swoich danych, umówił się z nią na spotkanie w innym terminie, jednak nabrał wątpliwości, czy w rzeczywistości jest ona rachmistrzem. Sprawa trafiła na policję, która wszczęła postępowanie mające ustalić tożsamość tej osoby. Natomiast pod koniec NSP pojawił się problem z dodzwonieniem na infolinię spisową. Rachmistrzowie zaczęli więc podawać w internecie swoje indywidualne numery telefonów, aby ułatwić spis osobom, które jeszcze nie wywiązały się z tego obowiązku. Bezpośredni kontakt pozwalał szybciej wypełnić formularz spisowy, nie trzeba było bowiem czekać w kolejce na infolinii czy na odzew ze strony rachmistrza. To jednak była bardzo ryzykowna praktyka, na którą nie było pozwolenia GUS. W ten sposób osoby nieuprawnione mogły z łatwością podszywać się pod rachmistrzów, by wyłudzić dane od respondentów.

- Nie wyrażaliśmy zgody na publikację indywidualnych numerów kontaktowych do rachmistrzów z uwagi właśnie na obawę o możliwe oszustwa . Biura spisowe interweniowały w takich przypadkach i prosiły, aby ich nie udostępniać. Po to był podany numer infolinii spisowej, aby respondenci, do których np. zadzwoni rachmistrz, czuły się bezpieczne i miały pewność, że telefonuje uprawniona osoba. Przestrzegaliśmy, aby respondenci zachowali czujność i właśnie np. sprawdzali, z jakiego numeru ktoś do nich dzwoni oraz czy jest to telefon infolinii - mówi Karolina Banaszek.

To nie koniec problemów ze spisem. Mimo że formalnie trwał od 1 kwietnia do 30 września br., to okazuje się, że niektórzy rachmistrzowie wciąż pracują. - Do osób, które zgłosiły prośbę o spisanie do 30 września, do godz. 24 oddzwaniają jeszcze rachmistrzowie. Ale dotyczy to tylko tej grupy. W przypadku tych, którzy nie wyrazili woli wzięcia udziału w NSP w ustawowym terminie, nie ma możliwości spisu - wyjaśnia Karolina Banaszek.