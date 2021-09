Stroną w sporze i użytkownikiem wieczystym była bowiem spółka należąca do grupy kapitałowej PKP, a grunty, co do których miasto zaktualizowało stawki, miały być użytkowane na cele transportu kolejowego . Te zaś – w świetle art. 8 ustawy o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1043 ze zm.) – są zwolnione od opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

– Skoro tak jest, to nie można przechodzić do porządku dziennego nad zwolnieniem z opłat użytkownika wieczystego, które jest oparte na ustawie. W szczególności trudno zaakceptować koncepcję, przedstawioną przez pozwanego i popartą przez sądy I i II instancji o możliwym ustaleniu takiej opłaty niejako na przyszłość, z założeniem że będzie obowiązywać, gdy grunt zmieni przeznaczenie. Ale po pierwsze, takie założenie może być iluzoryczne, z uwagi choćby na trwałość infrastruktury kolejowej, a po drugie, nawet gdyby przyjąć taką możliwość, to przekształcenia takich gruntów są z reguły bardzo odległe w czasie. Zaktualizowana dziś opłata nie będzie miała znaczenia prawnego, gdy ewentualnie po latach dojdzie do przekształceń nieruchomości. Wtedy może dojść do ponownej aktualizacji opłaty. W związku z tym prowadzenie dziś sporu w kwestii aktualizacji opłaty dla tego typu gruntu mija się z celem – powiedział sędzia Roman Trzaskowski.