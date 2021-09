Wykroczenia, których popełnienie w przeszłości będzie skutkowało podwyższeniem kary dla złapanego kierowcy „recydywisty”, sprawiają wrażenie dobranych dość losowo. W myśl opracowanego przez Ministerstwo Infrastruktury projektu zmian kodeksu wykroczeń przekroczenie limitu dozwolonej prędkości nawet o 5 km/h skończy się dla sprawcy grzywną w wysokości minimum 3 tys. zł, jeśli w ciągu dwóch ostatnich lat został on ukarany np. za niewłaściwe parkowanie czy spowodowanie kolizji. Ale jeśli w tym samym okresie ktoś dwukrotnie spowoduje kolizję albo ponownie zostanie złapany na jeździe po użyciu alkoholu (do 0,5 promila), to recydywy się nie stosuje. Podobnie z nieprzestrzeganiem zakazu wyprzedzania. Popełnienie tego wykroczenia w przeszłości spowoduje podwyższenie kar za wiele innych czynów, lecz nie za… ponowne niezastosowanie się do zakazu wyprzedzania.

Za tydzień do pierwszego czytania w Sejmie trafi projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw, zmieniający również kodeks wykroczeń. Jedną z głównych zmian, oprócz podwyższenia wysokości grzywien możliwych do nałożenia w postępowaniach mandatowym i sądowym (patrz: grafika), jest zaostrzenie kar dla kierowców recydywistów. Chodzi o sprawców, którzy w ciągu dwóch lat byli już ukarani za jedno z enumeratywnie wymienionych wykroczeń. Jednak dobór czynów, których uprzednie popełnienie powoduje obostrzenie, sprawia wrażenie chaotycznego i przypadkowego.

– Gdy porównuje się ze sobą te przepisy , trudno doszukać się logicznego uzasadnienia na wyodrębnienie akurat tych wykroczeń. Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu (art. 86 par. 1 k.w.), wrzucone do jednego worka np. z tamowaniem ruchu. To jest niezrozumiałe. A już całkowicie zadziwiające jest umieszczenie w tym katalogu także wykroczenia za niezastosowanie się do zakazu wyprzedzania czy też uwzględnienie każdego, nawet minimalnego przekroczenia prędkości – komentuje dr Mariusz Olężałek z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, adwokat.

Podobnie jest w przypadku wykroczenia z art. 92 k.w. Surowiej ma być karane tylko niestosowanie się do świateł lub poleceń osoby kierującej ruchem, jeśli dany kierowca ma na koncie karę za jedno ze wskazanych wyżej wykroczeń „z worka”. Jednak popełnienie w przeszłości wykroczenia polegającego na niedostosowaniu się do jakiekolwiek znaku, będzie już powodowało obostrzenie kary za inne wykroczenie.

Jest to zapewne niedopatrzenie, bo z lektury uzasadnienia projektu nowelizacji wynika, że Ministerstwo Infrastruktury chciało wprowadzić recydywę zarówno w przypadku art. 86 par. 1, jak i 1a. Jednak dlaczego nie ma jej w odniesieniu do jazdy po alkoholu?

Ukaranie w ciągu poprzednich dwóch lat za jazdę po użyciu alkoholu (art. 87 k.w.) będzie prowadziło do zaostrzenia odpowiedzialności np. za przekroczenie prędkości czy jazdę na czerwonym świetle, ale już za powtórną jazdę po alkoholu recydywy nie będzie. Tak samo jest w przypadku wykroczenia z art. 92b k.w. oraz art. 98 k.w. Ukaranie za te czyny w ciągu dwóch lat wstecz zaowocuje zwiększeniem sankcji za popełnienie innych wykroczeń, wymienionych w „worku obostrzeń”, ale już powtórne niezastosowanie się do zakazu wyprzedzania (art. 92b) czy niezachowanie ostrożności na drogach wewnętrznych nie będzie powodowało obostrzenia.

– Najbardziej razi właśnie kazuistyka, która czyni ten akt prawny nieczytelnym nie tylko dla zwykłego, szarego obywatela, ale również dla organów stosujących prawo, w tym policji czy sądów – wskazuje dr hab. Lachowski. – Zupełnym nieporozumieniem jest wprowadzanie do części szczególnej kodeksu wykroczeń rozwiązań przewidujących obostrzenie kary za enumeratywnie wymienione wykroczenia popełnione w warunkach recydywy. Instytucja recydywy przewidziana jest w art. 38 k.w. Jeżeli projektodawca nosi się z zamiarem zaostrzenia odpowiedzialności w razie powtórnego popełnienia wykroczenia, to powinien rozważyć modyfikację tego unormowania, a nie rozbudowywać część szczególną kodeksu, która na skutek proponowanych zmian i im podobnych staje się coraz mniej transparentna – zauważa ekspert.

Co ciekawe, z pomysłem wprowadzenia „recydywy wykroczeniowej” występowało też Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Miała ona po prostu polegać na zaostrzeniu odpowiedzialności za popełnienie tego samego wykroczenia, co byłoby nie tylko zasadne, ale też proste i nieskomplikowane. Jednak ostatecznie w projekcie skierowanym do Sejmu znalazły się zupełnie inne rozwiązania. 27 sierpnia br. zapytaliśmy Ministerstwo Infrastruktury, czym się kierował projektodawca, określając zasady wymierzania wyższych kar w przypadku recydywy, i dlaczego w niektórych przypadkach powtórne popełnienie tego samego czynu jest podstawą do zaostrzenia odpowiedzialności, a w innych nie. Do tej pory nie uzyskaliśmy odpowiedzi.