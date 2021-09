Mężczyzna za pomocą ePUAP złożył do burmistrza miasta skargę na bezczynność w związku z brakiem odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Organ nie przekazał jej w ustawowym terminie, a gdy już to zrobił – w żaden sposób nie odniósł się do opóźnienia. W związku z tym mężczyzna zwrócił się o nałożenie grzywny za przekroczenie terminu.